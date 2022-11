Vom Arzt zum Chemo-Patienten: Dr. Mütterlein und seine Geschichte

Plus Dr. Wilfried Mütterlein ist selbst Arzt und wird plötzlich zum schwer kranken Patienten. Aufgefangen haben ihn sein Umfeld, eine Eintagsfliege und eine Eiche.

Es schien zuerst eine harmlose Sommergrippe zu sein. Das war im August 2019. Dr. Wilfried Mütterlein war nicht wohl. Er hatte Fieber und Gliederschmerzen. Aber alles schien halb so wild zu sein. Bei einer Laborkontrolle zeigten sich erhöhte Leberwerte. Weitere Untersuchungen folgten und am Ende stand eine bedrückende Diagnose: Dickdarmkrebs mit außerordentlich vielen und inoperablen Lebermetastasen.