Mindelheim

vor 48 Min.

Vom Visum zum Pass: Arzt aus Syrien freut sich über Einbürgerung

Hecham Andari ist in Syrien aufgewachsen und hat sich in Mindelheim zum Assistenzarzt hochgearbeitet.

Plus Warum das Jahr 2022 für den jungen Arzt Hecham Andari am Klinikum Mindelheim ein ganz besonderes war und welche Pläne er nun verfolgt.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Das Wort Fachkräftemangel hätte es wohl mindestens ebenso verdient wie Zeitenwende, um zum Wort des Jahres gekürt zu werden. Denn es gibt kaum noch eine Branche, die nicht dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Dazu zählt auch das Gesundheitssystem. Am Klinikum in Mindelheim sind Chefärzte und Management deshalb froh über jede gut ausgebildete Fachkraft auch aus dem Ausland, die hilft, Lücken zu schließen. Einer von ihnen ist der 34-jährige Hecham Andari, der in Syrien aufgewachsen ist und sich mit immensem Fleiß zum Assistenzarzt hochgearbeitet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen