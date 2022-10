Mindelheim

vor 51 Min.

Von den Toten lernen: Ausstellung mit echten Körpern zieht Besucher an

Mit einer Luftpumpe konnten die Besucherinnen und Besucher Luft in eine gesunde (links) und in eine Raucherlunge pumpen.

Plus "Echte Körper" waren bei einer Ausstellung im Mindelheimer Forum zu sehen - allerdings anders als bei den berühmten "Körperwelten". 200 Exponate gab es zu bestaunen.

Von Sabine Adelwarth

Was sonst eigentlich nur angehenden Ärztinnen und Ärzten im Medizinstudium vorbehalten ist, konnten nun auch die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Echte Körper – von den Toten lernen“ in Mindelheim sehen. Anatomisches Wissen zu vermitteln, stand dabei an erster Stelle und wer meint, dass die Ausstellung an die berühmten „Körperwelten“ von Gunther von Hagens anknüpft, musste enttäuscht werden: Unnatürliche Posen oder Inszenierungen gab es nicht zu sehen. Stattdessen wurden die rund 200 Exponate, darunter fünf Ganzkörperexponate, pietätvoll dargestellt.

