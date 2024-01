Mindelheim

vor 2 Min.

Von Mindelheim nach Malmö? Christos Georgiadis möchte zum ESC

Plus Mit der Casting-Show "Ich will zum ESC" will Christos Georgiadis sich für den Vorentscheid des Eurivision Song Contest qualifizieren. Was den Mindelheimer antreibt.

Von Josephine von der Haar Artikel anhören Shape

Den Song für das Vorsingen hatte er innerhalb von 15 Minuten geschrieben. Als Christos Georgiadis im vergangenen Herbst den Aufruf auf Tiktok sieht, sich für eine Castingshow zum Eurovision Song Contest ( ESC) zu bewerben, ist er sofort begeistert. Der 21-Jährige veröffentlicht seit fünf Jahren eigene Songs. Doch das ist nicht die einzige Leidenschaft des jungen Multitalents.

Bereits am Tag nach seiner Bewerbung hatte Christos die Einladung zum Casting. "Damit hätte ich niemals gerechnet", sagt er. Georgiadis ist nun einer von 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC", die ab 25. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Die Serie begleitet die Nachwuchsmusiker bei ihrem Kampf um einen Platz im ESC-Vorentscheid, der Mitte Februar stattfinden wird. Die ehemalige ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und der Musiker Rea Garvey begleiten und trainieren sie dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen