Von Unbekannten bedroht oder nur die Polizei angelogen?

Mit Messern sollen mindestens zwei Unbekannte einen Mann in der Mindelheimer Innenstadt bedroht haben. Doch die Aussage des angeblichen Opfers wirft viele Fragen auf.

Ein anonymer Anruf hat die Polizei in Mindelheim aufgeschreckt: Am vergangenen Donnerstag rief ein Unbekannter in der Inspektion an und teilte mit, dass er soeben von zwei Männern im Innenstadtbereich von Mindelheim bedroht worden sei. Zudem hätten die angeblichen Täter jeweils ein Messer bei sich gehabt und wären mit einer Gruppe von vier weiteren Männern zu Fuß im Bereich der Mindelheimer Innenstadt unterwegs gewesen.

Umfangreiche Fahndung in der Mindelheimer Innenstadt bleibt ohne Ergebnis

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizeikräfte erbrachten keine neuen Erkenntnisse bezüglich der Täter. Auf Nachfrage nach den Personalien des Anrufers gab er lediglich falsche Personalien an. Die Polizei nahm aufgrund der unglaubwürdigen Aussagen Ermittlungen auf und schließt nicht aus, dass die angebliche Straftat nur vorgetäuscht war. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu beschriebener Männergruppe geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 wenden. (mz)