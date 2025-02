Vor Supermarkt in Mindelheim: 27-jähriger Mann belästigt Frau sexuell

Schnell ermittelt werden konnte ein 27-jähriger Mann, der am Dienstagnachmittag in Mindelheim eine Frau sexuell belästigt hat. Laut Polizei wurde die Geschädigte von einem zunächst Unbekannten in der Allgäuer Straße angesprochen. Der Mann bekundete mehrfach Interesse an der Frau und lief ihr bis in den Eingangsbereich eines Verbrauchermarktes nach. Währenddessen griff er der Frau auch in den Intimbereich. Mithilfe der gesicherten Videoaufzeichnungen des Verbrauchermarktes konnte der Tatverdächtige schnell identifiziert und Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von sexueller Belästigung betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

