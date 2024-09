Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Schaden

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Mittwochnachmittag in Mindelheim zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei wollte ein 19-jähriger Autofahrer von der Berliner in die Krumbacher Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer zum Glück unverletzt blieben. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. (mz)

Ulf Lippmann