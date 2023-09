Mindelheim

Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Mindelheim zusammen

In Mindelheim sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen.

An einer Kreuzung in Mindelheim hat es am Dienstag gekracht. Dort hatte eine 23-Jährige einer 35-Jährigen die Vorfahrt genommen.

An der Kreuzung Widdersteinstraße/Kanzelwandstraße in Mindelheim hat am Dienstagabend eine 23-Jähriger einer 35-Jährigen die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos entstand an beiden laut Polizei ein Schaden von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. (mz)

