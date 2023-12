Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte und 10.000 Euro Schaden

Nach einem Zusammenstoß in Mindelheim musste die Krumbacher Straße zeitweise gesperrt werden.

Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag sind in der Krumbacher Straße in Mindelheim drei Personen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 89-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße „Am Alten Krankenhaus“ in das gegenüberliegende Lautenwirtsgässchen fahren und musste die Krumbacher Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer sowie eine 87-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Krumbacher Straße kurzzeitig gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mz)