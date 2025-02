Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen, hoher Sachschaden und eine halbstündige Straßensperrung - das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Fellhorn Straße zur Kaufbeurer Straße in Mindelheim. Laut Polizei hatte ein Autofahrer auf der Fellhorn Straße an der Einmündung angehalten, übersah beim Wiederanfahren ein von links kommendes Auto. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme war die Straße für etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Neben zwei Rettungsfahrzeugen waren die Feuerwehr Mindelheim und die Polizei im Einsatz. (mz)

