Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Mindelheim

An der Kreuzung von Fellhornstraße und Kaufbeurer Straße in Mindelheim hat es am Freitagnachmittag gekracht. Laut Polizei missachtete eine 25-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen den vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Fahrer eines anderen Wagens. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin gedreht und das andere Auto kam nach links von der Fahrbahn ab. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro. (mz)