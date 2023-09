Vortrag in Mindelheim: Weihbischof Anton Losinger sorgt sich um Familien

Was sollten Schüler heute lernen? Im Vortrag "Bildung im Wissenszeitalter" appelliert der Augsburger WB Losinger an die Schulen, nicht nur Wissen zu vermitteln.

Allen Krisen zum Trotz: Die Menschen brauchen Visionen. Das sagte Weihbischof Dr. Anton Losinger auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung KEB im Pfarrheim Mindelheim. Deutlich setzt Losinger dieses Hoffnungszeichen und sieht immer im Mittelpunkt den Menschen, das Kind, den Jugendlichen, der für die Zukunft befähigt werden muss. Weihbischof Losinger aus Augsburg, selbst Bischofsvikar für Bioethik und Sozialpolitik, Mitglied im Ethikrat und Träger verschiedenster Auszeichnungen, wurde herzlich von Ursula Kiefersauer von der KEB und vielen Interessierten im Pfarrsaal begrüßt.

Bischof Losinger im Pfarrheim Mindelheim: Familien sind überfordert

Losinger sieht besonders die Familien gefährdet. Die hohe Anzahl der Ehescheidungen und das Armutsrisiko von Familien wirkten auf die gesamte Gesellschaft und bestimmten die Zukunftschancen der jungen Menschen. Vielfach seien Familien überfordert und es fehle der Mut zur Erziehung.

Aber gerade das Miteinander in der Familie und die Zuwendung seien so lebensbedeutsam. Mit einem Netzwerk an Beratungsstellen versucht die Kirche, auf verschiedenste Notlagen in Familien zu reagieren. Was muss ein Schüler lernen, fragte Losinger? Denn mit der kognitiven Wissensvermittlung habe die Schule höchstens die Hälfte ihrer Hausaufgaben erledigt. Er forderte in der Schule eine ganzheitliche Bildung, um auf die Wissensgesellschaft von morgen vorzubereiten.

Der Fernseher ist der große Konkurrent der Schulen

Dabei bleiben die Fragen nach den Grundwerten und dem Sinn des Lebens wichtige Themen. Die Medien sieht Losinger als vierte Macht im Staat mit maßgeblichem Einfluss auf die Generationen. Medien könnten helfen, aber auch gefährden wie durch Gewaltdarstellungen. Der Medienkonsum von Kindern ist inzwischen exorbitant. Bis zum Schuleintritt hat ein Kind bereits durchschnittlich 3000 Fernsehstunden hinter sich. Damit sei der Schule eine Konkurrenz erwachsen und Kinder würden massiv beeinflusst. Auch bei der abschließenden Diskussion zeigte sich, dass bei allen technischen und digitalen Fortschritten, siehe Künstliche Intelligenz (KI) oder „ChatGPT“, der Blick auf den Menschen erste Priorität haben müsse und immer eine Technikfolgenabschätzung zu machen ist. (mz)