Vortrag über Medien im Kleinkind- und Vorschulalter

Um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und den sinnvollen Umgang mit Medien im familiären Kontext geht es dieses Jahr bei der Vortragsreihe „Rund um die Familie“. Der erste Vortrag richtet sich an Eltern und Erziehende von Drei- bis Sechsjährigen. Referentin Stephanie Weiß vom Medienpädagogischen Referentennetzwerk Bayern gibt aber auch Informationen zur Mediennutzung und Medienwahrnehmung von unter Dreijährigen. Der Vortrag findet online statt, am Dienstag, 11. März, von 19.30 bis 21 Uhr.

Unter anderem geht es um Apps, Fernsehsendungen und Internetseiten für Kleinkinder, um beliebte Medienthemen und Funktionsweisen des Jugendmedienschutzes. Die Referentin geht darauf ein, wie Kinder Medieninhalte wahrnehmen, welche Inhalte faszinieren, Angst machen oder überfordern können. Und sie gibt praktische Tipps, wie Erziehende Kinder altersgerecht im Umgang mit Medien begleiten und fördern können. Der Vortrag ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen notwendig – online unter www.unterallgaeu.de/eltern oder telefonisch unter 08261/995-0. Anmeldeschluss ist der 9. März.

Vortragsreihe in Unterallgäu: Medienkompetenz für Eltern von kleinen Kindern

Die Vortragsreihe „Rund um die Familie“ wird alljährlich vom Kreisjugendamt, der Schwangerenberatungsstelle am Landratsamt Unterallgäu und KJF Soziale Angebote Allgäu organisiert. In diesem Jahr hat die neu eingerichtete Fachstelle Medienkompetenz am Kreisjugendamt Unterallgäu die Federführung übernommen. Die weiteren Vorträge der Reihe:

Das erste eigene Smartphone − Kids begeistert, Eltern gefragt: Dienstag, 8. April, 19.30 bis 21 Uhr.

Gaming, Swipen, Streamen − Was ist los in der Medienwelt unserer Kinder?: Dienstag, 27. Mai, 19.30 bis 21 Uhr.

Die Fachstelle Medienkompetenz am Kreisjugendamt erreicht man unter der Telefonnummer 08261/995-8207 oder per E-Mail an medienkompetenz@lra.unterallgaeu.de. (mz)