Mindelheim

vor 23 Min.

Mindelheim räumt den Dreck weg

Plus Bonbonverpackungen, Zigaretten, Flaschen, Gesichtsmasken - wer durch Mindelheim geht, dem fällt auf, dass es manche Zeitgenossen mit dem Schutz der Umwelt nicht so genau nehmen. Der Rotaryclub Mindelheim will das nun ändern. Wir sprachen mit dem Pressebeauftragten des Serviceclubs, Markus Putz.

Von Johann Stoll

Herr Putz, wer mit offenen Augen durch Mindelheim geht, dem fällt auf, wie viel Müll herumliegt. Verkommt die schöne Stadt zur Müllhalde?



Putz: So weit würde ich nicht gehen. Aber man sieht schon, dass sehr viel Müll auf den Straßen, in Gebüschen und auf Spielplätzen liegt. Wenn ich mit meinen zwei kleinen Töchtern in die Stadt laufe, haben wir oft eine Mülltüte dabei. Wir sammeln das auf, was am Wegrand liegt. Oftmals haben wir auf den paar Metern bis zur Innenstadt eine Tüte komplett voll, teils mehrmals in der Woche. Da frage ich mich schon, was in den Leuten eigentlich vorgeht und was sie glauben, wer das eigentlich alles aufheben soll. Ich sehe da jeden in der eigenen Verantwortung. Was ich an Müll produziere, nehme ich wieder mit heim und schmeiß' das in meine eigene Tonne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen