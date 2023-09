Mindelheim

Wahlkampf-Attacken aus Österreich bei der Unterallgäuer AfD

Der österreichische Rechtspopulist Gerald Grosz sprach bei der AfD in Mindelheim.

Plus Der Rechtspopulist Gerald Grosz arbeitet sich auf einer Wahl-Kundgebung in Mindelheim primär an Markus Söder ab.

Von Klaus D. Treude

Der österreichische Publizist und rechtspopulistische Politiker Gerald Grosz hat auf Einladung des AfD-Kreisverbandes Unterallgäu-Memmingen eine Wahlkundgebung in Mindelheim bestritten. Mit dabei waren die AfD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Katrin Ebner-Steiner, die Landtagskandidaten Christoph Maier und Franz Schmid sowie Bezirkstagskandidatin Genovefa Kühn.

Aus der Kundgebung auf dem Marienplatz sollte nichts werden. Es schüttete wie aus Eimern. Kurzerhand wurde der Auftritt in die Gaststätte „Drei König“ verlegt. Grosz bedankte sich zunächst bei Markus Söder, dem „wahren Einlader“ zu seiner mehrtägigen Bayerntour. Er spielte damit auf die Rechtsstreitigkeiten wegen Beleidigung und illegalem Waffenbesitz zwischen sich – dem „Staatsfeind Nr. 1“ – und dem Bayerischen Ministerpräsidenten an, die seit Grosz‘ diesjährigem Aschermittwochsauftritt schwelen.

