Walter Feil, der Vater des Mindelheimer Naturlehrgartens, ist verstorben

Plus Nach kurzer schwerer Krankheit ist Walter Feil gestorben. Der Mindelheimer hat zusammen mit seiner Frau Christa den Naturlehrgarten geschaffen.

Walter Feil hat sich schon als Kind für die heimische Natur begeistert. Seine Eltern waren Bauern. Er wollte immer Gärtner werden, erzählt sein Sohn, der international renommierte Sportfotograf Bernd Feil. Walter Feil wurde Polier und Maurer, später war er der Leiter des Wertstoffhofes. Es war eben noch eine andere Zeit.

Geboren wurde Walter Feil im Böhmerwald, heute Tschechien. Im Alter von neun Jahren war er mit dem Flüchtlingstreck nach Schwaben gekommen, zunächst nach Krumbach, später nach Mindelheim. In Mindelheim hat er dann Fuß gefasst und eine Familie gegründet. Mit seiner Frau Christa hatte er zwei Kinder.