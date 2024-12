Wann dürfen die Bürger bei der Mindelburg mitreden?

Die Stadt Mindelheim will das Ergebnis einer museumsfachlichen Machbarkeitsstudie abwarten, ehe man in einen mit dem Stadtrat abgestimmten Bürgerbeteiligungsprozess eintritt. Dies beschloss der Mindelheimer Stadtrat jetzt gegen die Stimmen der SPD-Fraktion. Diese hatte einen Antrag eingebracht und ein grundsätzliches Gutachten zur Reaktivierung der Mindelburg gefordert. Fraktionssprecher Mehmet Yesil warnte in seiner Begründung vor einer zu schnellen und einseitigen Festlegung auf eine rein museale Nutzung und wollte auch die Bürger von Anfang an mit ins Boot holen.

