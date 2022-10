Warmer Geldregen für Mindelheim

Mindelheims Kämmerer Wolfgang Heimpel hat für das Jahr 2021 gute Nachrichten. Für das kommende Jahr wagt er aber keine Prognose.

Krise? Welche Krise? Vor dem Stadtrat hat Kämmerer Wolfgang Heimpel Zahlen für das Jahr 2021 vorgelegt, und siehe da: Die Einnahmen der Stadt sprudelten deutlich stärker als zu Jahresbeginn angenommen. Unter dem Strich war die Kasse im Vorjahr um fast 7,7 Millionen Euro praller gefüllt als erwartet.

Eigentlich war ein Zwischenfinanzierungskredit über 3,325 Millionen Euro vorgesehen, um Ausgaben für das Freibad und die Kindertagesstätten St. Vitus, St. Stephan und Marcellin-Champagnat zu stemmen. Darauf konnte der Kämmerer verzichten. Nicht nur das: Die Einnahmen sprudelten so kräftig, dass sogar noch 2,12 Millionen Euro in die Rücklage eingestellt werden konnten.

Corona hat sich 2021 nicht negativ auf die Wirtschaftskraft der Mindelheimer Unternehmen ausgewirkt

Wo aber kommt das viele Geld her? Die wesentlichen Punkte waren die Gewerbesteuer, die 4,7 Millionen Euro mehr einbrachte. Mit 6,5 Millionen hatte der Kämmerer vorsichtig kalkuliert. Am Ende waren es 11,2 Millionen. Das Corona-Jahr 2021 hat also auf die Wirtschaftskraft der Mindelheimer Unternehmen nicht negativ durchgeschlagen.

1,4 Millionen Euro mehr kamen aus dem steuerlichen Querverbund. 300.000 Euro weniger mussten für die Kitas ausgegeben werden. Nachzahlungszinsen brachten 160.000 Euro ein, Mehreinnahmen gab bei der Grunderwerbssteuer in Höhe von 150.000 Euro und Mehreinnahmen erwirtschaftete der Stadtwald über 130.000 Euro. Für Personal mussten 150.000 Euro weniger ausgegeben werden. Und auch bei der Kreisumlage kam Mindelheim um 100.000 Euro besser weg als erwartet.

Die Stadt konnte sich auch über Zuschüsse freuen. So kamen 400.000 Euro an Kostenbeteiligung für die Kita St. Vitus in Nassenbeuren und 800.000 Euro für die Kita St. Stephan. 250.000 Euro gab es vom Staat mehr für den Ausbau der Dorfstraße Mindelau.

Die Stadt Mindelheim hatte Ende 2021 nur noch 5,66 Millionen Euro Schulden. Die Rücklagen summierten sich zum gleichen Zeitpunkt auf 10,7 Millionen Euro.

Mindelheim steh laut Christoph Walter besser da als viele andere Kommunen im Landkreis

Der Kämmerer verteidigte seine vorsichtige Kalkulation vom Beginn des Jahres 2021 damit, dass befürchtet worden war, Corona könne dazu führen, dass die Gewerbesteuer stark einbreche. Das habe sich nicht bewahrheitet. In den Jahren 2019 und 2020 sei die Gewerbesteuer bei 5,4 beziehungsweise 6,3 Millionen Euro gelegen. Da sei der Ansatz von 6,5 Millionen Euro für 2021 nicht unrealistisch gewesen. In der Rückschau sei das Jahr 2021 wider Erwarten ein sehr gutes gewesen. Für das nächste Jahr wagte Heimpel aber keine Prognose.

Bürgermeister Stephan Winter sagte, als Kaufmann sei man besser vorsichtig. Christoph Walter lobte für die CSU die gute Verwaltungsarbeit und die gute Führung der Stadt. Die Kreisstadt stehe besser da als viele andere Kommunen im Landkreis. Er hoffe, dass die Mindelheimer Unternehmen robust genug sind, die Herausforderungen durch die hohen Energiepreise zu meistern.