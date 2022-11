Warnstreik bei der Firma Grob in Mindelheim

Vor dem Verwaltungsgebäude der Firma Grob in Mindelheim beteiligten sich zahlreiche Menschen am Warnstreik. Sie fordern eine Lohnerhöhung, um die Inflation auszugleichen.

Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Grob versammelten sich am Mittwochvormittag zum Warnstreik vor dem Verwaltungsgebäude in der Allgäuer Straße in Mindelheim. Ihre Forderung: Acht Prozent mehr Lohn. „Wir müssen es schaffen, dass die Belastung gleichmäßig auf Mitarbeiter und Betrieb verteilt wird“, sagte Wolfgang Reischl, Vorsitzender der aktiven Metaller bei Grob. Wie das Personal bei vorherigen Krisen hinter dem Unternehmen gestanden habe, so solle dieses jetzt auch hinter ihnen stehen.

Philip Kränsel von der IG Metall Allgäu hob in seiner Rede den Wert der Arbeit hervor und findet, dass sich Unternehmen „unanständig und geringschätzig“ gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verhielten. Denn nach sechs Verhandlungswochen sei lediglich „ein Nichts“ angeboten worden.

Auch Azubis von Grob in Mindelheimstehen vor Herausforderungen

Auch Azubis der Branche sehen sich mit den steigenden Preisen vor neue Herausforderungen gestellt. „Besonders schwer ist es, wenn man Miete bezahlen muss“, findet Timo Schneller. Er hat im September seine Ausbildung begonnen. Er und sein Kollege Korbinian Lorenz waren zwar anfangs unsicher, ob sie mitstreiken sollen, doch ihr Ausbildungsleiter habe sogar gefördert, dass auch sie als Jugend sich beteiligen.

Marie Müller-Zurlinden ist Mitglied der Jugend- und Azubivertretung bei Grob. Sie erinnerte in ihrer Rede daran, dass die geforderten acht Prozent Lohnerhöhung auch für Azubis gelten und fordert unter anderem „günstigere Kantinenpreise“.