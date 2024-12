Warum die Hörbar beinahe dichtgemacht hätte – und nun frisch saniert ist

Es war der Abend der Altstadtnacht im September dieses Jahres, als Thomas Burtscher in seiner Hörbar stand und sich dachte: „So, das war's jetzt. Jetzt ist es vorbei.“ Denn als er nach vielen Wochen am Heimatstrand wieder zurück in seinem „Baby“ war, packte ihn der Club plötzlich nicht mehr. „Ich habe mich sattgesehen“, sagt er heute. „Wir haben im Mai 2011 eröffnet, die Hörbar war einfach verlebt.“ Er stand vor der Entscheidung: schließen oder neu machen? Er haderte – und entschied sich dann für letzteres.

