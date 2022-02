Warum die Mindelheimer Musikschule teurer wird

Plus Die Ausschussmitglieder stimmen einer Gebührenerhöhung zu. So viel mehr wird der Musikunterricht künftig kosten.

Bürgermeister Stephan Winter hatte bei der Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschusses gute und schlechte Nachrichten. Die Städtische Musikschule erfreut sich laut Aussage von Leiterin Helga Knoll-Zettl weiterhin großen Interesses. Derzeit seien alle Unterrichtsplätze an rund 550 Schülerinnen und Schüler vergeben und es bestehen in einigen Fächern sogar Wartelisten.