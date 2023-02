Warum die Mindelheimer Tiefgarage so viel Strom verbraucht

Es klingt wie bei dem legendären Stück des Kabarettisten Gerhard Polt „Die Garage“. Dort ist die Garage nicht nur mit korinthischen Säulen, portugiesischen Fliesen und einem Luxus-WC ausgestattet. Polts Garage hat auch eine beheizte Auffahrt.

Dietmar Wagner von den Freien Wählern ist der Frage nachgegangen, warum die Tiefgarage in der Mindelheimer Altstadt so hohe Stromkosten verursacht. Auf 9700 Euro belief sich die Summe im Vorjahr, sagte Wagner auf einer Versammlung der Freien Wähler in der Burggaststätte. Die Kosten fallen vor allem deshalb an, weil die Abfahrt zur Tiefgarage beheizt wird. Im Winter soll so sichergestellt werden, dass Autos nicht ins Rutschen geraten.

Wagner will nun überprüfen lassen, ob es nicht eine kostengünstigere Alternative gibt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Mit Sand oder Kies, ist er überzeugt, müsste sich das auch machen lassen.