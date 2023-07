Mindelheim

vor 50 Min.

Warum die Stadt Mindelheim einen Platz vergessen hat

Dieser Platz in der Ahornallee in Mindelheim wirkt nicht sehr einladend. Die Stadt will das nun ändern.

Plus Ein Anwohner stört sich an drei städtischen Bäumen. Im Bauausschuss fiel dann etwas Erstaunliches auf: Der Platz ist nie fertig gebaut worden.

Von Johann Stoll

Die Sommer werden heißer und trockener. Da könnten Bäume für mehr Kühle sorgen. Nicht alle sehen das so, wie ein Fall aus Mindelheim zeigt. Im April war bei der Stadt ein Schreiben eines Hausbesitzers eingegangen. Er forderte darin die Fällung von drei städtischen Bäumen in der Ahornallee im Mindelheimer Norden. Sie stünden in drei bis fünf Metern Abstand zu seiner östlichen Grundstücksgrenze. Die Bäume seien von der Stadt zu nah an sein Haus gepflanzt worden. Sie würden bis zu 40 Meter hoch. Diese Bäume sorgten dafür, dass in den Sommermonaten die Innenbeleuchtung eingeschaltet werden müsse.

Die Bäume werden maximal 15 Meter hoch, sagt der Stadtgärtner

Bei den Bäumen handelt es sich laut Stadtgärtner Martin Honner um zwei Spitzahorne und einen Blauglockenbaum. Sie würden nicht höher als 15 Meter beziehungsweise zwölf Meter. Bewusst seien hier Arten ausgesucht worden, die nicht so hoch werden. Obwohl die Bäume vor Jahren beschädigt worden waren, sei ihr Zustand gut. Selbst bei Stürmen sei nicht damit zu rechnen, dass sie eines der Nachbargebäude gefährden. Die Verwaltung sprach sich klar dagegen aus, die drei Bäume zu fällen. Sie seien wichtige Schattenspender, binden Kohlendioxid und senken durch Verdunstung von Wasser die Umgebungstemperatur. Ersatzpflanzungen könnten das in dem Maße nicht leisten.

