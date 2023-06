Mindelheim

Warum die Stadt Mindelheim ihre Flächen so selten mäht

Nicht gemähte Seitenstreifen sorgen in Mindelheim für schlechte Sicht im Verkehr.

Plus Wer aufmerksam durch Mindelheim geht, dem fallen so manche zugewachsene Einmündungen auf. Sie können zur Gefahr für Kinder werden. In diesem Jahr sind es aber nicht allein Hecken, die Probleme machen.

Von Johann Stoll

Bis Ende Mai seien weder der Sebastianspark noch die beiden Grünstreifen südlich und nördlich des Brunnenwegs im Mindelheimer Norden gemäht worden, moniert eine Anwohnerin. Dort ist zwar ein Blühstreifen angelegt worden im Nachgang zu der landesweiten Aktion "Rettet die Bienen". Dort blühen aber keine Blumen, weil die Wiesenblumensaat nicht aufgegangen ist. Dieser Streifen sieht verwahrlost aus, meterhohe Grasvegetation prägt das Bild.

Radfahrer wäre beinahe in ein Kleinkind gefahren

Das Erscheinungsbild ist aber nur eine Seite der Medaille. Weil das hohe Gras auch die Sicht stark einschränkt, wäre es kürzlich beinahe zu einem Zusammenstoß eines Kleinkindes, das auf einem Laufrad unterwegs war, und einem Radfahrer gekommen. Dieser war aus einem nördlichen Seitenweg in den Brunnenweg eingebogen, konnte das Kind aber wegen des hohen Grases nicht sehen.

