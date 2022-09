Mindelheim

27.09.2022

Warum ein Mindelheimer Wohnungsprojekt stockt

Plus Eigentümer und Stadt wollen das marode Hochhaus im Westen von Mindelheim abreißen. Da gibt es aber ein Problem.

Von Johann Stoll

Wohnungen werden in Mindelheim und Umgebung so dringend gesucht wie kaum jemals zuvor. Erst dieser Tage hat der Landkreis Unterallgäu in seiner Not erneut einen Aufruf an die Bevölkerung gerichtet, doch bitte Wohnraum für Flüchtende aus der umkämpften Ukraine bereitzustellen. Neue Wohnungen entstehen aber nicht von heute auf morgen. Und manchmal tauchen auch ungeahnte Hindernisse auf, wie ein Fall aus dem Mindelheimer Westen zeigt.

