Warum es Mindelheim so schwerfällt, gegen Spielhallen vorzugehen

Plus In einem Radius von anderthalb Kilometern gibt es in Mindelheim fünf Spielhallen. Wie das zur Stadtentwicklung passt und was die Stadt dagegen tun kann.

Von Benedikt Dahlmann

Spielhallen sind in Mindelheim ein umstrittenes Thema. In unregelmäßigen Abständen entstehen Diskussionen darüber, ob sie einen Platz in der Stadt haben oder nicht, meist dann, wenn grade wieder eine neue Spielhalle gebaut werden soll. In den vergangenen Jahren ist etwas Ruhe um das Thema eingekehrt. So ganz verschwindet es aber allein deswegen schon nicht, weil Spielhallen in der allgemeinen Wahrnehmung sehr präsent sind. Es gibt sie an der Allgäuer Straße, an der Landsberger Straße und am Unteren Tor der Altstadt. Grund genug, bei der Stadt nachzufragen, wie sich das mit der Stadtentwicklung vereinbaren lässt.

"Zunächst einmal obliegt es der Kommune aus meiner Sicht nicht, zu urteilen, ob eine Spielhalle gut oder schlecht ist. Das ist eine Frage des hohen Gesetzgebers", sagt Bürgermeister Stephan Winter, "als Stadt können wir lenken, können sagen, wo und wo nicht, aber wir können nicht verbieten." Die Stadt habe entschieden, dass Spielhallen für die Stadtentwicklung der Altstadt nicht zuträglich seien, im Gewerbegebiet könne und wolle sie diese nicht verhindern.

