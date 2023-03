Mindelheim

vor 17 Min.

Warum es keine Parkgarage am Klinikum geben wird

Das Mindelheimer Klinikum wird in den nächsten Jahren komplett neu gebaut.

Plus Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter hat den geplanten Klinikneubau am bestehenden Standort verteidigt. Er nahm auch Stellung zur Frage, warum es keine Tiefgarage geben wird.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Immer wieder ist über die Jahrzehnte am Mindelheimer Krankenhaus angebaut worden: 1910, 1950, in den 1960er, 1980er und 1990er-Jahren sowie zuletzt 2017. Dieses "Konglomerat von Gebäuden", so Bürgermeister Winter vor CSU-Parteifreunden im Hotel Stern, führt zu langen Wegen und damit zu mehr Belastung für das Personal. Er werde immer wieder gefragt, warum denn der Neubau überhaupt sein müsse. Das Krankenhaus sehe doch gut aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen