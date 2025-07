Warum für Evgeny Konnov Musik fast wie Hochleistungssport ist

Ein besonderes Konzert gibt es am Freitag, 11. April, im Mindelheimer Forum. Zu Gast ist der Pianist Evgeny Konnov. Er spielt „Douze études d‘exécution transcendante“ von Franz Liszt. „Diese zwölf Konzertetüden von einer der größten Persönlichkeiten der Romantik stellen einen Höhepunkt der Klavierkunst dar“, heißt es in der Ankündigung. Wir haben mit dem jungen Musiker, der in Taschkent geboren wurde, gesprochen.

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Franz Liszt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis