Mindelheim

08:00 Uhr

Warum im Unterallgäu keine Sirenen heulen

Plus Im Katastrophenfall würden im Unterallgäu die Menschen nicht über Sirenen gewarnt werden. In den nächsten Jahren wird aber nachgebessert.

Von Johann Stoll

Einmal im Jahr ruft Bayern zum landesweiten Warntag auf. Damit will der Freistaat testen, ob die Sirenen im Katastrophenfall auch funktionieren. Pünktlich um 11 Uhr sollten also am vergangenen Donnerstag die Sirenen losheulen. Im Unterallgäu verstrichen die Minuten in fast himmlischer Ruhe. Keine Sirene heulte los.

