Warum kostet die NS-Aufarbeitung von Mindelheim so viel Geld?

Nie sei die Rede davon gewesen, dass Prof. Martina Steber persönlich die Aufarbeitung der NS-Zeit in Mindelheim vornehmen werde, sagte Bürgermeister Stephan Winter.

Plus In Mindelheim hält die Diskussion an, ob es nicht Steuergeldschwendung ist, 334.000 Euro für die Aufarbeitung der NS-Zeit auszugeben. Das sagt der Bürgermeister.

Von Johann Stoll und Sandra Baumberger

Mit 18 gegen drei Stimmen hat der Stadtrat von Mindelheim einen Vertrag mit dem Institut für Zeitgeschichte abgesegnet. Darin ist vereinbart, dass das IFZ für drei Jahre einen promovierten Historiker anstellen werde, der die Zeit vor, während und nach der NS-Zeit in Mindelheim aufarbeiten soll. Intensive Archivforschungen auf breitester Ebene vor Ort, in Bayern und Deutschland, teils auch in internationalen Archiven, sollen geleistet werden.

Ein fertig promovierter Historiker macht sich an die Arbeit

Nie sei die Rede davon gewesen, dass Prof. Dr. Martina Steber die Untersuchung selbst übernimmt, stellte Bürgermeister Stephan Winter auf Anfage klar. Steber ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Zeitgeschichte. Stattdessen sei vertraglich vereinbart, dass ein fertig promovierter Historiker die Mindelheimer Nazi-Vergangenheit aufarbeitet, so der Bürgermeister weiter. Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten in Höhe von 265.000 Euro. Das würde einem Jahresgehalt von 80.333 Euro entsprechen. Dabei handele es sich aber nicht nur um das reine Gehalt, betonte Winter. Hier seien auch Sozialabgaben und andere Nebenkosten enthalten.

