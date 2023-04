Mindelheim

06:30 Uhr

Professor bei Gesprächsrunde des BBV: Warum Kühe keine Klimakiller sind

Plus In der Debatte um die Erderwärmung heißt es häufig, Kühe hätten einen erheblichen Anteil am Klimawandel. Falsch, sagt ein Wissenschaftler der TU München.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Prof. Wilhelm Windisch war Gast des Bayerischen Bauernverbandes im Gasthof Sonne in Mittelrieden. Rund 80 Interessierte waren gekommen, darunter auch Vertreter des Bund Naturschutz. Im Anschluss an den Vortrag des Wissenschaftlers der renommierten Technischen Universität München moderierte BBV-Kreisgeschäftsführer Helmut Mader eine Gesprächsrunde mit Landwirt Gehard Trunzer, der Landtagsabgeordneten der Grünen, Stephanie Schuhknecht, Landrat Alex Eder und Johannes Enzler vom Bund Naturschutz.

Prof. Windisch will mit allen Gruppen in der Gesellschaft ins Gespräch kommen

Windisch bezeichnete sich selbst als Tierernährer, also als Experte für tierische Ernährung. Er war bis vor Kurzem noch Professor in Weihenstephan. Seit seinem Ruhestand ist er gefragter Redner. Ihm sei wichtig, mit allen Gruppen in der Gesellschaft ins Gespräch zu kommen, sagte er zu Beginn. Dazu bot der Abend in Mittelrieden Gelegenheit.

