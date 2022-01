Warum müssen in Mindelheim nicht alle bei jeder Demo Masken tragen?

Plus SPD und FDP im Kreistag klagen über ungleiche Behandlung bei den Corona-Demos in Mindelheim. Wie das Unterallgäuer Landratsamt reagiert.

Bei den Montagsspaziergängen gilt bisher keine Maskenpflicht, bei den Gegendemonstrationen am Mittwoch war hingegen das Mitführen von Masken vorgeschrieben. Kreisrat Roland Ahne hat im Namen der SPD/FDP-Kreistagsfraktion bei Landrat Alex Eder diese Ungleichbehandlung kritisiert.