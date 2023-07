Mindelheim

Warum Pferde für die Mindelheimer Futtertrocknung so wichtig sind

Die Futtertrocknung Mindelheim hat wieder in die Erfolgsspur gefunden. Geschäftsführer Martin Fischer (rechts.) und Vorstandsvorsitzender Manfred Vogt zeigen Hafer, das zu Pferdecops verarbeitet wird.

Plus Wie Phönix aus der Asche hat die Futtertrocknung Mindelheim nach turbulenten Jahren wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Geholfen hat dabei ein Trend.

Von Johann Stoll

Trotz der über Wochen anhaltenden Trockenheit rechnet der Geschäftsführer der Futtertrocknung Mindelheim, Martin Fischer, auch für heuer mit guten Ernteerträgen. 2021 wurden knapp 20.000 Tonnen Gras und Getreide in der Mindelheimer Anlage verarbeitet. Ein ähnliches Ergebnis erwartet der 37-Jährige für dieses Jahr. Im Vorjahr spielte die Witterung nicht ganz mit. Der Ertrag lag bei rund 17.500 Tonnen. Auch eine Bio-Schiene gibt es inzwischen. Dieses Futter wird extra getrocknet. Kontrollstellen sorgen dafür, dass konventionelles nicht mit Biomaterial vermischt wird.

330 Landwirte haben Anteile bei der Futtertrocknung erworben

Die Futtertrocknung ist eine Genossenschaft. Wer hier also Futter trocknen lassen möchte, muss grundsätzlich vorher einen Anteil erwerben. Der kostet 3300 Euro. Einzelne größere Betriebe, die mehr trocknen lassen wollen, besitzen weitere Anteile. Die sind dann für 2050 beziehungsweise 1226 Euro zu haben. 650 solche Anteile sind an die rund 330 Mitglieder ausgegeben worden, deren Zahl ebenso kleiner wird wie die Zahl der Bauern in der Region.

