Mindelheim

24.04.2023

Ausstellung im Textilmuseum zeigt die Tragödie billiger Mode

Plus Schnelllebige Mode kommt uns teuer zu stehen: Das verdeutlicht eine Sonderausstellung im Mindelheimer Textilmuseum – und zeigt Alternativen für ein Happy End.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Das Thema begleitet Doris Wenzel, die Leiterin des Mindelheimer Textilmuseums, schon ihr ganzes Berufsleben: Mode, die im Ausland unter widrigen Bedingungen schnell in Massen produziert und hierzulande zu Schnäppchenpreisen verkauft wird. "Fast Fashion" nennt man dieses Phänomen, dem sie nun – wenige Monate, bevor sie in Rente geht – zusammen mit ihrer Nachfolgerin Friederike Haber die sehenswerte Sonderausstellung "Billig ist zu teuer – Fast Fashion und die Folgen" gewidmet hat.

31 Bilder Großer Andrang zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Textilmuseum Foto: Sandra Baumberger, Ulf Lippmann

Doris Wenzel hat als Schneidermeisterin selbst erlebt, wie die Mindelheimer Textilindustrie ihre Produktion ins Ausland verlagerte, wo die Arbeitskräfte billiger sind und die Auflagen nicht so hoch. Die Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf die Folgen: die Ausbeutung der Näherinnen und Näher, die Ressourcenverschwendung und die Umweltverschmutzung, die bei der Produktion der Kleidung verursacht wird – und bei ihrer Entsorgung. Denn langlebig ist diese Art von Mode nicht: Wer jeden Trend mitmachen will, braucht schnell wieder Neues, und auch die Qualität lässt in der Regel zu wünschen übrig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen