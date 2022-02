Was der Mindelheimer Franz Josef Pschierer zur Kabinettsumbildung sagt

Plus Franz Josef Pschierer war zehn Jahre lang Staatssekretär und Minister. Der Mindelheimer CSU-Politiker spricht über seine Gefühle und kritisiert Söders Vorgehen.

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat gestern drei Kabinettsposten neu besetzt. Kerstin Schreyer, Bernd Sibler und Carolina Trautner sind ihre Ministerposten los. Für die Betroffenen, die auf- oder absteigen, bedeutet das ein Wechselbad der Gefühle. Einer, der das fünfmal miterlebt hat, ist Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer aus Mindelheim. Gegenüber dieser Redaktion gab er Einblick in seine Gefühlswelt.