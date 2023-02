Was die Freien Wähler Mindelheim fassungslos macht

Plus Eine Stimme mehr im Stadtrat, und die Klinikpläne in Mindelheim wären zumindest massiv verzögert worden. Das hätte Millionen Euro Mehrkosten bedeutet.

Dietmar Wagner ist auch Tage nach der Entscheidung im Stadtrat noch fassungslos. Der Vorsitzende der Freien Wähler Mindelheim konnte es kaum glauben, dass Stadtratskollegen von SPD, Grünen und Bürgergemeinschaft den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Klinikum beinahe gekippt hätten. Eine Stimme mehr hätte genügt, und es hätte ein Patt geherrscht. Bei Stimmengleichheit wäre der Antrag abgelehnt gewesen.