Das bewegt die Mindelheimer Bürgerstiftung

Was sich die Helfer für die Mindelheimer Innenstadt ausgedacht haben.

Wie die meisten Vereine haben zweieinhalb Jahre Corona auch die Bürgerstiftung „Mindelheim hilft sich selbst“ stark ausgebremst. Aber obwohl kaum persönliche Begegnungen stattfinden konnten, ist es dem Vorsitzenden Kurt Stempfle gelungen, der Bürgerstiftung neue Impulse zu geben. Davon konnten sich das Kuratorium und die Stifter auf einem Treffen im Hotel Alte Post überzeugen. Das Stiftungsvermögen liegt bei 138.862 Euro. 70 Stifter zählt die Mindelheimer Stiftung. Stifter kann jeder Mindelheimer Bürger und jede Mindelheimer Bürgerin werden. 500 Euro ist die Mindesteinlage. Die Mindelheimer Bürgerstiftung zählt zu den großen Bürgerstiftungen in Deutschland, was die Zahl der engagierten Bürgerinnen und Bürger angeht.

Allerdings zählt sie beim Vermögen eher zu den bescheidenen. Das verbessert sich aber nach und nach, auch dank der Anlagestrategie von Jürgen Vogt, der sich um die Finanzen kümmert. Seit Juni 2020 verwaltet die Bürgerstiftung die Gerd-Godekopp-Stiftung als Treuhänder. Zweck dieser Stiftung ist im Wesentlichen die Förderung des Umweltschutzes in Mindelheim. Ihr Vermögenswert liegt bei rund 170.000 Euro. Mit den Erträgen beider Stiftungen kann künftig gut das Doppelte an Mitteln für Projekte in Mindelheim verwendet werden als bisher.

Etwa 6800 Euro können in Mindelheim ausgegeben werden

Rund 6800 Euro kann die Stiftung heuer ausgeben. Zusätzlich verwaltet die Bürgerstiftung die Erich-Schmidt-Kunststiftung. Sie hat ein Vermögen von gut 90.000 Euro, wobei der Großteil aus Bildern heimischer Künstler besteht. In diesem Jahr hat die Bürgerstiftung die Jugendarbeit des TSV Mindelheim unterstützt. Zwei Jugend-Kleinfeldtore konnten für rund 2400 Euro angeschafft werden. Mit Beginn des neuen Schuljahres unterstützt die Stiftung die Mittelschule Mindelheim bei Integrationsaufgaben.

Konkret geht es darum, die Sprachausbildung zu fördern. Als drittes Projekt möchte die Stiftung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt die Möblierung der Kornstraße verbessern. Die Fußgängerzone soll so aufgewertet werden. Das Kuratorium hat für die nächsten drei Jahre Kurt Stempfle, Jürgen Vogt und Johann Stoll als Stiftungsvorstand wiedergewählt. Vorsitzender des Kuratoriums ist weiterhin Florian Schuster.