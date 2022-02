Was die Stadt Mindelheim in diesem Jahr vorhat

Plus Bürgermeister Stephan Winter gibt Einblick in die größten Projekte. Nach finanziellen Kraftakten für Kitas und Freibad soll dieses Jahr zum Ansparen genutzt werden.

Die Kreisstadt hat in den vergangenen Jahren einige Großprojekte gestemmt. Besonders ins Geld gingen zuletzt die Sanierung des Freibades mit mehreren Millionen Euro sowie der Bau von drei Kindertagesstätten, die die Stadt jeweils um die zwei Millionen Euro gekostet haben. Heuer soll und muss es mit Blick auf die Finanzen etwas bescheidener zugehen. Noch stehen zwar die Haushaltsberatungen im Stadtrat aus. Anfang März beraten die Fraktionen, sagt Bürgermeister Stephan Winter. Insofern ist sein Ausblick aufs Jahr eine Willensbekundung, noch keine verbindliche Zusage. Sicher scheint: 2022 will die Stadt etwas weniger investieren. Nach den Überlegungen von Kämmerer Wolfgang Heimpel und Bürgermeister Winter sollen rund 7,3 Millionen Euro investiert werden.