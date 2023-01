Mindelheim

17:00 Uhr

Was die Stadt Mindelheim so erfolgreich macht

Plus Keine Schulden, viele Investitionen und Betriebe: In Mindelheim kann man kaum glauben, wie gut die Stadt dasteht. Der Ausblick ist aber nicht mehr so rosig.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Manchmal können es Bürgermeister Stephan Winter und die Stadträtinnen und Stadträte selbst kaum glauben, wie gut sie bisher durch alle Krisen gekommen sind. Zuerst Corona, dann der Krieg in der Ukraine mit der Folge hoher Energiepreise: Trotz all dieser Herausforderungen steht die Kreisstadt weiterhin glänzend da. Im Krisenjahr 2022 konnten die Schulden sogar weiter gesenkt und Rücklagen aufgebaut werden. Wird das 2023 so weitergehen?

