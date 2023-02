Was ein Schweinekiefer über die Mindelburg verrrät

Plus Seit zwei Jahren forscht ein Expertenteam auf der Mindelburg, und kaum ein Monat vergeht, in dem das Gemäuer nicht neue Erkenntnisse freigibt. Aktuell lässt ein Schweinegebiss aufhorchen.

Bayerns höchster Denkmalschützer, der Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, war der Einladung von Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer ( FDP) gefolgt und hat sich einen Eindruck von der Burg verschafft. Pfeil ließ sich von Kulturamtsleiter Christian Schedler und dem Leiter des Heimatmuseums, Markus Fischer, in die Geheimnisse einweihen, die bisher gelüftet werden konnten. Je länger der Rundgang durch die mittelalterlichen Räume dauerte, desto begeisterter äußerte sich Pfeil über das, was er zu sehen bekam.