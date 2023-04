Was hat es mit dem Krötenzaun am Krötentunnel auf sich?

Am Amphibientunnel an der alten B18 zwischen Mindelheim und Oberauerbach stehen derzeit zusätzlich herkömmliche Krötenzäune. Der Bund Naturschutz erklärt, warum.

Wer von Mindelheim auf der alten B18 Richtung Oberauerbach fährt, hat es vielleicht auch schon bemerkt: Hinter der festverbauten Amphibien-Schutzeinrichtung am Straßenrand auf Höhe der Unggenrieder Weiher stehen auf beiden Straßenseiten Folienzäune, wie man sie während der Krötenwanderung auch an anderen Stellen häufig sieht. Bedeutet das etwa, dass die Anlage, die 2015 für rund 450.000 Euro gebaut wurde, gar nichts bringt?

Wie das staatliche Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, will das die Ortsgruppe Mindelheim vom Bund Naturschutz gerade herausfinden. An diese sei in den vergangenen Jahren immer wieder die Befürchtung herangetragen worden, dass die Erdkröten, Bergmolche und Grasfrösche, die hier am häufigsten sind, den Krötentunnel nicht annehmen, sagt Silke Lotterbach, die stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe. Deshalb sei bereits 2021 stichprobenartig kontrolliert worden, wie viele Tiere auf der anderen Straßenseite ankamen. Im vergangenen Jahr wurden dann am Tunnelausgang bei den Weihern alle dort ankommenden Tiere gezählt: 1030 hatten den Tunnel durchquert und damit den Beweis erbracht, dass die Amphibien ihn grundsätzlich nutzen.

Gezählt wird, wie viele Amphibien am Tunnel bei Mindelheim ankommen und wie viele ihn tatsächlich durchwandern

In diesem Jahr nun geht der Bund Naturschutz noch einen Schritt weiter und zählt seit der zweiten Märzwoche bis Mitte April die Tiere auf beiden Seiten des Tunnels: Dazu werden sie vor der Schutzeinrichtung mit einem herkömmlichen Amphibienzaun abgefangen, gezählt und hinter dem Folienzaun wieder freigelassen. Auf der anderen Seite wird dann mit dem gleichen Aufbau überprüft, wie viele Tiere den Tunnel durchwandern. "Das Verfahren ist eine Standardmethode, die eigentlich bei jedem Bauvorhaben dieser Art durchgeführt werden sollte", erklärt Silke Lotterbach. Noch liegen keine abschließenden Zahlen vor. Fest steht aber: Die Amphibien nutzen die Einrichtung. Offen ist nur, wie viel Prozent der wandernden Tiere das tun. Sollte sich herausstellen, dass viele von ihnen den Tunnel lieber links liegen lassen, müsste geprüft werden, wie man ihn attraktiver gestalten kann.

Denn weil die Tunnel keine natürlichen Barrieren darstellten, komme es immer wieder zu Schwierigkeiten, so Lotterbach. Besonders ältere Modelle hätten oft nicht gut funktioniert. Bei manchen war beispielsweise ein Beton verwendet worden, der die feuchtigkeitsliebenden Tiere austrocknete. Grundsätzlich leisteten die Tunnel aber gute Dienste: "Wir würden sie uns überall wünschen, wo Weiher in der Nähe sind", sagt Lotterbach. Denn zum einen kostet es viel Zeit, die herkömmlichen Folien-Schutzzäune morgens und abends zu kontrollieren und die Tiere auf die andere Straßenseite zu bringen. Und zum anderen ist es an manchen Streckenabschnitten wie etwa dem zwischen Mindelheim und Tussenhausen auch gefährlich.

Einen hundertprozentigen Schutz für die wandernden Amphibien bieten aber beide Varianten nicht. Denn immer wieder gelingt es den Tieren, die Schutzeinrichtungen zu umgehen, die für sie vor allem eines sind: Ein Hindernis auf dem Weg zu ihren Laichgewässern, die sie so schnell wie möglich erreichen wollen.