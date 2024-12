Was Jugendliche in Mindelheim gerne verbessern würden

Was fehlt Jugendlichen in Mindelheim? Was sollte ein Jugendzentrum ihrer Meinung nach bieten? Und können sie sich vorstellen, auch als Erwachsene in Mindelheim zu leben? Diese und 22 weitere Fragen hat ihnen der Mindelheimer Kreisjugendring in seiner Jugendumfrage gestellt. 540 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 27 Jahren, mehr als zwei Drittel davon aus Mindelheim, haben geantwortet – und etliche Verbesserungsvorschläge.

Sandra Baumberger