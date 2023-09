Mindelheim

Was junge Menschen in einer Welt voller Krisen stark macht

Diese jungen Leute engagieren sich als Gruppenleiter und Oberministranten in der Pfarrei St. Stephan in Mindelheim. Von links: Ronja Latermann, Andreas Schwank, Sarah Latermann, Barbara Zimmermann, Johannes Hörmann, Theresa Färber, Lukas Habersetzer und Alex Paspa.

Plus Krieg in der Ukraine, Umweltzerstörung, Geflüchtete: Die Welt macht vielen Sorgen. Wie gehen junge Menschen damit um? Was macht sie dennoch stark und zuversichtlich?

Von Johann Stoll

Aktuelle Umfragen in der deutschen Bevölkerung zeigen: Die Stimmung war schon deutlich besser. Die vielen Krisen in der Welt schlagen aufs Gemüt. Die Unzufriedenheit bei vielen ist groß, die Unsicherheit, wie es weitergehen kann, mindestens ebenso. Werden die Menschen aber nach ihrer ganz persönlichen Situation gefragt, hellt sich die Stimmung deutlich auf.

Wir haben nachgefragt, was junge Menschen in Mindelheim bewegt, was ihnen wichtig ist. Wichtigste Erkenntnis: Wer sich engagiert, wer zu einer intakten Gruppe dazugehört, fühlt sich angenommen und ist zufriedener als andere. In der Pfarrei St. Stephan spielt Jugendarbeit seit jeher eine große Rolle. Um sie kümmert sich unter anderem Johanna Kaffarnik, die Pastoralassistentin. Mädchen und Buben packen als Ministranten mit an. Zwei- bis dreimal im Monat unterstützen sie den Pfarrer bei der Feier der heiligen Messe, manchmal auch häufiger. Da entstehen Freundschaften, eine Gemeinschaft.

