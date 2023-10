Mindelheim

Was Mindelheim mit der NS-Aufarbeitung erreichen will

Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt Mindelheim und dem Institut für Zeitgeschichte zur Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Mindelheim. Von links: Prof. Andreas Wirsching, Bürgermeister Stephan Winter, Prof. Martina Steber und Mindelheims Kulturamtsleiter Christian Schedler.

Plus Mindelheim lässt die Zeit des Nationalsozialismus aufarbeiten. Zur Vertragsunterzeichnung kam die Spitze des Instituts für Zeitgeschichte ins Rathaus.

Bürgermeister Stephan Winter und der Stadtrat haben mit ihrer Entscheidung, die Zeit des Nationalsozialismus wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen, ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Winter sagte, die Mehrheit habe eher ablehnend reagiert. Die Zeit lasse sich doch nicht mehr zurückdrehen, das brauche es doch nicht mehr, hieß es in Reaktionen. Und überhaupt: Warum so viel Geld ausgeben? Und gibt es nicht schon die Arbeit von Dr. Berndt Michael Linker, der sich auch schon mit der NS-Zeit befasst hat?

Gesucht wird ein promovierter Historiker oder eine Historikerin

Auf 344.375 Euro bezifferte der Bürgermeister die Summe, die die Stadt bis 2027 „für die maximal qualitätvolle Untersuchung“ ausgeben wird. 12.500 Euro werden heuer notwendig, jeweils 100.000 Euro sind es in den Jahren 2024 und 2025. 112.500 Euro muss die Stadt im Jahr 2026 bereitstellen und 19.375 Euro fürs Jahr 2027. Diese Beträge stehen im Vertrag festgeschrieben, den der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ), Prof. Andreas Wirsching, und Bürgermeister Winter im großen Sitzungssaal des Rathauses unterzeichnet haben. Am Ende sollen die Ergebnisse in eine Schrift münden, die veröffentlicht wird.

