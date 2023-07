Mindelheim

18:00 Uhr

Was Mindelheim von Kaufbeuren über die NS-Zeit lernen kann

Plus 344.000 Euro gibt Mindelheim aus, um die Zeit vor, während und nach dem Nationalsozialismus auszuleuchten. Ist das Steuergeldverschwendung, wie einige meinen?

Von Johann Stoll

Als vor rund eineinhalb Jahren Dr. Wolfgang Proske sein Buch "Täter, Helfer, Trittbrettfahrer" über die Zeit des Nationalsozialismus im Allgäu veröffentlichte, nahm er darin auch Mindelheim in sein Blickfeld. Die Rolle von Kreisleiter Ludwig Schug kam darin zur Sprache, aber auch der frühere Bürgermeister Fritz Kiefersauer.

Dr. Fritz Kiefersauer, ehemaliger Bürgermeister von Mindelheim, war in der NS-Zeit auch Syndikus der Stadt. Foto: Privat

Ihm zu Ehren ist in Mindelheim eine Straße benannt. Kiefersauer diente dem NS-Regime bis Kriegsende als oberster Rechtsvertreter der Stadt Mindelheim. Die Schrift Proskes führte letztlich im Stadtrat zu der Erkenntnis, dass es gut wäre, die Zeit in Mindelheim von den 20er- bis in die 50er-Jahre gründlich wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Beauftragt wurde das renommierte Institut für Zeitgeschichte.

