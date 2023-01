Mindelheim

vor 34 Min.

Was steckt hinter den hohen Verwaltungsgebühren für die Mindelheimer Tiefgarage?

Die Verwaltungskosten für die 45 Tiefgaragen-Stellplätze in Mindelheim haben im Stadtrat für eine Debatte gesorgt.

Plus Im Mindelheimer Stadtrat hat diese Zahl für Irritationen gesorgt. 20.800 Euro müssen für die Verwaltung der Tiefgarage in der Altstadt aufgebracht werden. Jetzt brachte Bürgermeister Stephan Winter Klarheit in die Sache.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Zu Beginn der Stadtratssitzung am Montagabend war der Rathauschef noch einmal auf die Debatte eine Woche zuvor über die Tiefgarage eingegangen. Die Zeit hat er dazu genutzt sich schlau zu machen. Hinter dem Gesamtposten "Verwaltungsgebühren" im Jahr 2020 verbergen sich laut Winter folgende Zahlen: 9700 Euro für Strom, 3750 Euro für Wartung, 2273 Euro für den Hausmeister, 1500 Euro für die beiden Aufzüge, 522 Euro für Versicherung sowie 2756 Euro Instandhaltungskosten. Die reine Gebühr für den Verwalter der Tiefgarage betrage lediglich 257 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen