Was tut sich beim geplanten Traktormuseum von Mindelheim?

Plus Eigentlich schien alles in trockenen Tüchern. Im Juli 2022 hatte der Stadtrat den Bebauungsplan für ein Traktormuseum in Mindelheim abgesegnet. Jetzt kam es wieder auf die Tagesordnung.

Von Johann Stoll

Der lang gehegte Wunsch von Michael Rimmel, am westlichen Rand Mindelheims ein privates Traktor- und Motorradmuseum zu errichten, dauert offenbar länger als gedacht. Formal hätte der Bauherr bereits loslegen können. Der Stadtrat hatte in der Sitzung vor der Sommerpause am 25. Juli 2022 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nummer 303 "Memminger Straße südlich, Mindel westlich" gebilligt und beschlossen. Das hätte der Startschuss für den Umbau der bestehenden Halle sein können.

Zwei Nebengebäude sollten für das Traktormuseum weichen

Stattdessen kam der Plan nun erneut im Stadtrat zur Sprache. Denn dieser wurde geringfügig abgeändert, wie Cassian Behr vom Bauamt ausführte. Aufgrund einer schalltechnischen Untersuchung und des neuen Plans des Bauherrn habe die Stadt den Entwurf des Bebauungsplans angepasst. Geändert wurde die geplante Auffahrrampe zum Neubau zwischen den beiden Nebengebäuden im Nordwesten des Grundstücks. Die beiden Gebäude wollte der Eigentümer ursprünglich abreißen. Davon ist er inzwischen wieder abgerückt. Diese würden nun doch benötigt.

