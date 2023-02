Wawra wird Ehrenvorsitzender der Freien Wähler Mindelheim

Plus Acht Jahre lang war Hans-Georg Wawra Vizebürgermeister von Mindelheim. Im vorigen Sommer ist er zurückgetreten. Nun haben ihn seine Freien Wähler geehrt.

Der Ortsvorsitzende der Freien Wähler, Dietmar Wagner, nutzte die Arbeitskreissitzung seiner politischen Gruppierung in der Burggaststätte dazu, den langjährigen Weggefährten Wawra zu ehren. Den 74-Jährigen habe als Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister immer große Zuverlässigkeit ausgezeichnet. Er sei immer bereit gewesen zu helfen, wann immer es möglich war. Als Kommunalpolitiker habe Wawra "keine aggressiven Ansprachen" gehalten. Er sei immer sachlich geblieben und habe auch andere Meinungen respektiert. Im Juli hatte Wawra aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Vizebürgermeister und Stadtrat erklärt.