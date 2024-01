Wegen Bauernprotesten: Maristenkolleg stellt auf Online-Unterricht um

Die Schülerinnen und Schüler der Mindelheimer Schulwerk-Schulen haben am Montag Online-Unterricht. Grund sind die angekündigten Proteste der Landwirte.

Am Sonntagmorgen bekamen Eltern von Schülerinnen und Schülern des Maristenkollegs und der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim noch die Nachricht, dass am Montag trotz der angekündigten Protestaktionen der Landwirte Präsenzunterricht stattfinden wird. Diese Lage hat sich am frühen Abend offenbar geändert.

In einer weiteren Nachricht der Schulleitung wurde den Eltern mitgeteilt, dass alle Mindelheimer Schulwerk-Schulen am Montag nun doch in den Online-Unterricht gehen. Grund seien "neu eingetroffene Informationen den morgigen Aktionstag der Landwirte betreffend", wie es in der Mitteilung heißt.

Eine Karte zeigt die geplanten Blockaden

Gegen 17 Uhr sei der Schule eine Karte zugespielt worden, auf der zu entnehmen sei, dass alle Zufahrten von bzw. nach Mindelheim ab spätestens 5 Uhr morgens blockiert seien, ein Durchkommen von Schülern und Lehrern dann bis zum Abend nicht mehr möglich sei. "Daher können wir entgegen der ursprünglichen Planung keinen Präsenzunterricht anbieten", heißt es in dem Schreiben der Schulleitung. Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler werde allerdings angeboten. Betroffen vom Online-Unterricht sind das Gymnasium und die Realschule des Maristenkollegs sowie die Maria-Ward-Realschule.

Der Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, die am Montag in die Wintersportwoche starten, wurde in die Ifenstraße verlegt. Uhrzeit der Abfahrt bleibt bei 6.30 Uhr. Der Unterricht an der St.-Josef-Grundschule findet dagegen in Präsenz statt.

Wie diese Karte zeigt, die das Maristenkolleg Mindelheim am Sonntagabend herausgab, sollen am Montag ab 5 Uhr morgens sämtliche Zufahrtsstraßen nach Mindelheim von Landwirten im Zuge der Protestaktionen gesperrt werden. Foto: Maristenkolleg

Auf der angehängten Karte sind sämtliche Zufahrtswege nach Mindelheim - von Norden aus Richtung Pfaffenhausen, von Osten aus Rammingen, von Süden aus Dirlewang und von Westen aus Kammlach - als mögliche Blockaden markiert. Somit dürfte die Kreisstadt nicht nur für Schülerinnen und Schüler am Montag schwer zu erreichen sein.

Der Streik der Landwirte wird am Montag auch Mindelheim und Umgebung erreichen. Foto: Bernd Feil/m.i.s.

Die Grob-Werke in Mindelheim hatte ihre Mitarbeiter bereits vor dem Wochenende über die anstehenden Verkehrsbehinderungen informiert und diese aufgefordert, am Montag daheimzubleiben.