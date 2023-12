Mindelheim

vor 32 Min.

Weihnachtsmarkt in Mindelheim: Gelungene Heimkehr in die gute Stube der Altstadt

Plus Der Mindelheimer Weihnachtsmarkt findet nach rund 20 Jahren wieder auf dem Marienplatz statt. Schon am Eröffnungstag wurde es richtig voll zwischen den Ständen.

Von Franz Issing

Dampfender Glühwein, festliche Dekoration, leckeres Gebäck und das alles inmitten eines prächtigen Lichtermeeres. In diesen Genuss kommt, wer über den Mindelheimer Weihnachtsmarkt bummelt, auf dem auch ein attraktives Kultur- und Rahmenprogramm für adventliche Stimmung sorgt. Also beste Voraussetzungen zum Kaufen und Staunen, oder auch für eine Verabredung mit Freunden.

Weihnachtsschmuck für jeden Geschmack bietet Jenniver Kust an. Foto: Franz Issing

Nach einer 20-jährigen Pause findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder auf dem Marienplatz statt. Coronabedingt wich man im vergangenen Jahr auf die Maximilianstraße aus. Weil diese Zwischenlösung bei Händlern und Besuchern viel Kritik auslöste, empfahl der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt dem Stadtrat nun den Wechsel vom Kirchplatz auf den Marienplatz. So entstand in Mindelheims guter Stube rund um den Marienbrunnen eine kleine Budenstadt, in der sich schon am Eröffnungstag Besucher jeden Alters drängten und die Atmosphäre der romantischen Altstadt genossen.

